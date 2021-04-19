Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı organize sanayi bölgesi çıkışı yakınlarında Ahmet C. idaresindeki tır, Ferhat D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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