Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 3 gözaltı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Kasım'da il genelinde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele FETÖ
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