Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hız limitini ihlal eden 1364 araca ceza yazıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Kırklareli'nde 14 Ekim-14 Kasım tarihlerinde hız limitini ihlal eden 1364 araca ceza uygulandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sorumluluk alanlarında araçların hız limiti ihlal denetimlerini sürdürüyor.
Radar ve otoyol elektronik denetleme sistemleri ile gerçekleştirilen denetimlerde, 14 Ekim-14 Kasım tarihlerinde 1364 aracın hız limitlerinin yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi.
Denetimlerde 160 aracın sürücüsüne, 1204 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Kırklareli Denetim
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