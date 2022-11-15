Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sorumluluk alanlarında araçların hız limiti ihlal denetimlerini sürdürüyor.

Radar ve otoyol elektronik denetleme sistemleri ile gerçekleştirilen denetimlerde, 14 Ekim-14 Kasım tarihlerinde 1364 aracın hız limitlerinin yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi.

Denetimlerde 160 aracın sürücüsüne, 1204 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.