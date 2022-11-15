Ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için erken başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu, lastikçilerde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulaması, kentte kış şartlarının zor geçmesi nedeniyle erken başladı. Ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için erken başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu sebebiyle, lastikçilerde lastik değişimi mesaisi başladı.Sürücüler, araçlarında bulunan yazlık lastikleri çıkarttırıp kışlık lastiklerini taktırdı.

İlçede 10 yıldır lastikçilik yapan Yunus Toprak, "Yoğunluk şimdiden başladı. Vatandaşlar, araçlarını getiriyor. Dükkânımızda bazen uzun kuyruklar oluşuyor. Ticari araçlar için 1 Aralıkta zorunlu olarak başlayacak uygulama ilçemizde erken başladı. Soğuk hava şartlarında kışlık lastik kullanmak gerekiyor. Araçların kaymaması için tedbirli olan vatandaşlar da erkenden tedbirlerini alıp lastiklerini değiştirtmek için getiriyor" dedi.