Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Hendek kesiminde otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu anne ve 1,5 yaşındaki kızı yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden S.K. idaresindeki otomobil, Hendek mevkisinde takla atarak refüje devrildi.
Kazada S.K. ile araçta bulunan 1,5 yaşındaki kızı E.K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Antalya'da görevli 112 Acil Servis personeli Emin Sertkaya yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:13
- 17:08
- 17:04
- 16:55
- 16:35
Sıradaki Haber
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz