Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası araçların camları buz tuttu.

Kuzey bölgelerde ise yer yer sis etkili oldu. Kentteki oturma banklarının üstünde de kırağı oluştu.