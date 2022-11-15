Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da soğuk hava etkili
[Fotograf: AA]
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluşurken, bitkiler ile park ve bahçelerdeki banklar kırağı tuttu.
Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı sonrası araçların camları buz tuttu.
Kuzey bölgelerde ise yer yer sis etkili oldu. Kentteki oturma banklarının üstünde de kırağı oluştu.
Etiketler: Erzurum Hava Durumu
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