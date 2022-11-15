Yenişehir Kaymakamlığınca Diyarbakır Garı'nda yapılan törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle 15 Kasım 1937'de gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı.

Trenden inen gaziler, Yenişehir Kaymakamlığına vekalet eden Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik'e Türk bayrağı takdim etti.

Kaymakam Pendik de öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.

Törende, İstiklal Marşı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Kaymakam Pendik, törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı günü büyük bir coşkuyla kutlamak istediklerini fakat İstiklal Caddesi'nde önceki gün gerçekleştirilen, 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı nedeniyle bazı programları iptal ettiklerini söyledi.

"Diyarbakırlılar bu acıyı, kederi İstanbullular kadar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kardeşlerimiz kadar paylaşıyor ve onlar kadar bu derin üzüntüyü kalbinde hissediyor. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullanan Pendik, Diyarbakır'dan terörü, terörü destekleyenleri ve onların ipini elinde tutan emperyalist güçleri kınadıklarını belirtti.

Pendik, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve konumuyla hem bölgenin hem ülkenin hem de dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade ederek, Diyarbakır'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik kenti olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği ve her zaman desteğini arkasında hissettiği bir kent olduğunu vurgulayan Pendik, Atatürk'ün vefatından önce Diyarbakır'ı ziyaret etmesinin büyük anlam içerdiğini kaydetti.

Pendik, Atatürk'ün bu ziyaretinin Diyarbakır'a olan sevgisini ve muhabbetini gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet yaşatmak ve payidar kılmak için gerekli vazifeyi yapacağımızın azmi ve kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Törene, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.