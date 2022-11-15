İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen Rize arıcılığının geliştirilmesine yönelik protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol, Vali Kemal Çeber ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

Vali Çeber, Valilik'te düzenlenen törende, Rize'nin doğal güzelliklerinin yanında yayla bitki örtüsü çeşitliliği ve bal üretimi kapasitesi olarak yüksek kalite ve üretime sahip olduğunu söyledi.

Üretilen balların kaliteli ve pazar payının da yüksek olduğunu ifade eden Çeber, "Özellikle Kovid-19 salgını sonrası bölgemizin balına talep de artmıştır. İlimizin var olan bu potansiyeli ve bal üretimini artırmak için devletimiz çeşitli projelerle arıcılarımıza destek olmaya devam etmektedir" dedi.

Çeber, Rize'de kayıtlı 2 bin 664 arı yetiştiricisi bulunduğunu belirterek, "Kırsalda ve yaylalarda zor şartlarda arıcılık yapan, bulundukları yerde elektrik olmayan ve ihtiyaç sahibi arıcıların yaşam koşullarını iyileştirerek üretim yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bu proje ile birlik gezgin arıcılık yapan, bulunduğu yerde elektriği ve yaşam çadırı olmayan 30 yetiştiricimize güneş enerjisi sistemi ve yaşam çadırı dağıtımı yapılacaktır" diye konuştu.