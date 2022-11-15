Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 yıldır aranan FETÖ mensubu çift yakalandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Tokat'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıldır aranan çift yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilmiş ve haklarında arama kararı bulunan Y.A. ve kocası H.A.'yı saklandıkları evde yakaladı.
Gözaltına alınan Y.A. ve H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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