Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, hamsinin yavaş yavaş ağlara takılmaya başladığını söyledi.

Bu sezon palamudun bol olmasının hamsi avcılığını etkilediğini vurgulayan Ünlü, balıkçıların daha çok palamuda yöneldiklerini belirtti.

Ünlü, "Bölgemizde palamut avcılığında yavaş yavaş gerileme yaşanıyor. Artık onun yerini hamsi alıyor. Son bir haftadır gördüğümüz kadarıyla hamsi avlanmaya başlandı. Şu an tezgahlarımızda palamut yerine hamsi var. Sezonun kalan bölümünde inşallah hamsi yüz güldürecek." ifadesini kullandı.

Balıkçı Mert Kanal ise hamsinin kilogramının 50 liradan satıldığını dile getirerek, "Avcılığı biraz daha artarsa fiyatı da düşecektir ama en azından Karadeniz hamsisi tezgahlarımızdaki yerini aldı." dedi.