Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da dere yatağına düşen inek kurtarıldı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde düştüğü dere yatağında çamura saplanan inek kurtarıldı.
İlçenin Düzyayla Mahallesi'nde bir besiciye ait inek, otladığı sırada dere yatağına düştü.
Çamura saplanan hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, iş makinesiyle ineği düştüğü yerden kurtardı.
Ekiplerce sağlık durumu kontrol edilen inek, daha sonra sahibine teslim edildi.
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