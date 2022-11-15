Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde dinamit patlatarak kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük mevkiinde bir grubun kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, bölgede dinamit patlatarak kaçak kazı yaptıkları tespit edilen B.G., A.S., H.Ç. ve D.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2 elektrik fünyeli dinamit, 2 metre kablo, akü, kürek, kazma, balyoz, çekiç, keser ve süpürge ele geçirildi.
Etiketler: Aydın Kaçak Kazı
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