İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük mevkiinde bir grubun kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bölgede dinamit patlatarak kaçak kazı yaptıkları tespit edilen B.G., A.S., H.Ç. ve D.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2 elektrik fünyeli dinamit, 2 metre kablo, akü, kürek, kazma, balyoz, çekiç, keser ve süpürge ele geçirildi.