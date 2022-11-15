Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde içinde 2 şüphelinin bulunduğu bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 2 altın obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.