Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kalaşnikof silah ve buna ait 143 mühimmat ile 6 şarjör, 4 tabanca ve 48 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.