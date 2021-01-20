Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kalaşnikof silah ve buna ait 143 mühimmat ile 6 şarjör, 4 tabanca ve 48 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
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