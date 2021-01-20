Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK personel alımı başvuru süresi uzatıldı... TÜBİTAK personel alımı 2021…
2021 TÜBİTAK personel alımı başvuru süresi uzatıldı. TÜBİTAK'ın 90 kısmi süreli proje personeli alımında, başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı. TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvurusu 2021...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 proje personeli istihdam edilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere şuralardan ulaşılabilecek:
- Türkiye İş Kurumunun internet sayfası.
TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar yapılabileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Son Haberler
- 12:02
- 11:43
- 11:53
- 11:44
- 11:41
Sıradaki Haber
Kızılırmak kısmen buz tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz