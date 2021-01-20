Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (​​​​BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 proje personeli istihdam edilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere şuralardan ulaşılabilecek:

- TÜBİTAK'ın internet sayfası

- Türkiye İş Kurumunun internet sayfası.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar yapılabileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.