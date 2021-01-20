Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılırmak kısmen buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinin bazı kısımları buz tuttu.
Donan kısımların yüzeyinde yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.
Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
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