Ziyarette Şahin, Eren'i ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra ilçede devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Eren, Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Eren daha sonra, ilçede bulunan tarihi sokak, cami, kilise, manastır ve konakları gezdi.