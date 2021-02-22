Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta sağlık görevlilerinin bulunduğu pikap takla attı: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı.
İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin bulunduğu pikap, Şırnak-Cizre kara yolunda takla attı.
Sürücü ile araçtaki 3kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Etiketler: Sağlık Çalışanları Trafik Kazası Trafik
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