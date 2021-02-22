Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Samsun'un Atakum ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Bekir Ş. yönetimindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta Abdullah C.'nin kullandığı taksi ile çarpıştı.
Takside sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ve Döndü Ş.'nin, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Cengiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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