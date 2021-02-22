Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, bahardan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da vakitlerini dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara ve Sarısu sahillerinde geçirdi.

Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.