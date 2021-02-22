İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir manav içerisinde oyun oynandığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı yönündeki bilgi üzerine polis ekipleri çalışma yaptı.

Belirlenen adreste inceleme yapan ekipler, manav içerisinde hazırlanan alanda oyun oynayan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.