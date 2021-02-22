Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt Belediyesinden yangın tatbikatı
[Fotoğraf: AA]
Siirt Belediyesince yangın tatbikatı yapıldı.
İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, farklı birimlerde çalışan personelin olası bir yangın durumuna karşı bilgilendirildiğini belirtti.
Personele, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale eğitimi verildiğini ifade eden Yılmaz, "Eğitim sahada uygulamalı verildi. Personele temel itfaiyecilik ve hangi yangına nasıl müdahale edileceği ile ilgili bilgilendirme yapıldı." dedi.
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