Sinop'ta düzenlenen araç hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan saha ve teknik takiplerin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sekiz ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, farklı illerden çalınan araçları kente getirerek parçalamak suretiyle satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, parçalara bölünmüş çok sayıda araç ve farklı kişilere ait ruhsat ile araç plakaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. ​​​​​​​