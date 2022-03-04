Şırnak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 711 okulda 95 bin öğrenci ve 8 bin 49 öğretmenin katılımıyla aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Merkez Fatih Sosyal Bilimleri Lisesindeki tatbikatta öğrencilere deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgi verildi.

İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da öğrenciler okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikatın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, depremde kullanılan malzemeleri öğrencilere anlattı.

"Afet anında ne yapacağımızı uygulamalı göstermemiz gerekiyor"

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, "Afet ortaya çıktığında nasıl davranacağımızı böyle uygulamalarla, tatbikatlarla öğrencilerimize göstermemiz gerekiyor." dedi. Pehlivan, herkesi afetlere karşı duyarlı ve hazırlıklı olmaya davet etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İl Sağlık Müdür Vekili Naci Uğur ve AFAD İl Müdürü Şükrü Seven katıldı.