İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi…4 Mart 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Akbaba Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
04.03.2022 14:33
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Eyüpsultan
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Odayeri Mah,Işıklar Mah,Ağaçlı Mah
|
Arıza Sebebi
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:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
04.03.2022 14:15
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Silivri
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
Piri Mehmet Paşa Mah
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Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
04.03.2022 14:32
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Acıbadem Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
04.03.2022 14:09
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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