Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan eserlerin metaverse aracılığıyla sanal ortama taşınması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk olarak Zeugma Dionysos Evi, 3 boyutlu tasarlanarak sanal ortama eklendi.

Mesafe ve zamandan dolayı gelme fırsatı bulamayan tarihseverler, Zeugma Dionysos Evi'ni sanal gözlüklerle gezebilecek.

[Fotoğraf: AA]

"Geleceği, yarını öngörüp gereğini yapanlar inşa edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gezegen Evi'nde gerçekleştirilen "Metaverse Dünyasına İlk Adım" programında yaptığı konuşmasında, kentin kadim tarihe sahip olduğunu söyledi.

Çağa uyulmayıp bilgi ve teknolojinin iyi kullanılmaması halinde yarının Türkiye'sinin gençlere hazırlanamayacağını ifade eden Şahin, "Medeniyetler tarihini inceleyin, kim o dönemin bilgisini ürettiyse o dönemin sözünü söylüyor. Bu Selçuklu'da, Osmanlı'da da ve bugün de böyledir. Bugün Silikon Vadilerini kuranlar dünyanın sözünü söylüyor. Geleceği, yarını öngörüp gereğini yapanlar inşa edecek" dedi.

Şahin, bu anlamda kentte teknolojiyi iyi kullanmaya çalıştıklarına işaret ederek, beşeri sermayeye önem verdiklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Kültürel mirası teknolojiyle buluşturuyoruz"

Zeugma Anti Kenti'nde önemli obje ve eserlerin çıkartıldığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Roma döneminin en iştihamlı dönemini Zeugma'da görebilirsiniz. İnsanların zamanı olup da yerinde görme fırsatı olmuyor. Metaverse size dijital imkanlarla isteğinizi size yakınlaştırıyor, merak uyandırıyor, gelme merakı uyandırıyor. Bilim, sanat ve kültür teknolojiyle birleşecek. Kültürel mirası teknolojiyle buluşturacağımız yeni bir dönemdeyiz. 5 antik kentiyle han, hamam, müzeleriyle Gaziantep metaverse ile buluşuyor."