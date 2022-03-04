İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası'nın, dut çullaması ve yumurtalı pilav için Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'nın ise Hasankale lavaşı için tescil başvurusu yaptığını açıkladı.

Yapılan girişim ve incelemelerin ardından yöresel ürünler, "Erzurum dut çullaması", "Erzurum yumurtalı pilav" ile "Hasankale lavaşı" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte tescillenen ürün sayısının 22'ye yükseldiğini belirterek, tescil için büyük emek harcayan oda başkanlarına teşekkür etti.