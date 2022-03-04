Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'a özgü 3 lezzet coğrafi işaret aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum'un yöresel ürünlerinden dut çullaması, yumurtalı pilavı ile Hasankale lavaşına, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası'nın, dut çullaması ve yumurtalı pilav için Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası'nın ise Hasankale lavaşı için tescil başvurusu yaptığını açıkladı.
Yapılan girişim ve incelemelerin ardından yöresel ürünler, "Erzurum dut çullaması", "Erzurum yumurtalı pilav" ile "Hasankale lavaşı" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte tescillenen ürün sayısının 22'ye yükseldiğini belirterek, tescil için büyük emek harcayan oda başkanlarına teşekkür etti.
Etiketler: Erzurum Coğrafi İşaretler
Son Haberler
- 15:19
- 15:15
- 15:10
- 15:11
- 14:56
Sıradaki Haber
Zeugma metaverse evreninde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz