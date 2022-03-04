Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edirne Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde suçun önlenmesi, faillerinin ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, A.İ, Z.K. ve S.Ö çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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