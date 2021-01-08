Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta cep telefonu kaçakçılığında 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesinden batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan bilgiler neticesinde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 427 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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