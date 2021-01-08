Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle İndağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
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