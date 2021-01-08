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Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat

Narkotik dedektör köpeğinin aracın arka bölümüne tepki vermesi sonucu, koltuk üzerinde bulunan bir çuval incelemeye alındı.

Ekip, plakasını tespit ettiği aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

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