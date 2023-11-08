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Güncel
AA 08.11.2023 22:41

Şırnak'ta bir ayda 5 bin öğrenci sinemayla buluşacak

Şırnak'ta "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" ile bir ayda 5 bin öğrencinin sinemayla tanışması sağlanacak.

Şırnak'ta bir ayda 5 bin öğrenci sinemayla buluşacak

Valilik himayesinde, Şırnak Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle daha önce sinemada film izlemeyen çocukların sinema ile buluşturulması amacıyla "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 2 haftada 1500 öğrenci kent merkezindeki sinema salonunda film izledi.

Öğrenciler bugün de senaristliğini Yılmaz Okumuş, yapımcı ve yönetmenliğini ise Bilal Kalyoncu'nun yaptığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı "Öğretmen" filmini Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Salgut ile izledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Biriminde görevli öğretmen Duygu Demircan, proje ile öğrencilerin eğitim dışında sosyal ve sportif faaliyetlere de dahil edilmesinin amaçlandığını belirterek, bu kapsamda 5 bin öğrenciyi ilk defa sinema ile buluşturacaklarını söyledi.

Demircan, öğrencilerin bundan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin film çıkışında mutluluklarına şahit olmak güzel bir duygu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sinema etkinliğimiz 2 haftadır devam ediyor. 1500 öğrencimiz sinema ile buluştu. Bir ay içerisinde 5 bin öğrencimiz daha sinemayla buluşacak" dedi.

Öğrencilerden 15 yaşındaki Şevin Balkan ise ilk kez sinemada film izlemenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Oyuncu kadrosunu beğendiğini dile getiren Balkan, "Filmi çok beğendim. Benim için iyi bir deneyim oldu. Daha önce sinemada film izlememiştim. Etkinliğe gelmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nisa Bilir ise filmi çok eğlenceli bulduğunu anlatarak, ilk kez geldiği sinemada heyecanlandığını dile getirdi.

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