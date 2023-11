33 yıllık Mardinli saat ustası zamana ayar veriyor

Nusaybin ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Rıdvan Aslan, çocuk yaşlarda kentteki bir saat tamircisinin yanında çırak olarak mesleği öğrenmeye başladı.



2 yıl eğitim alan Aslan, daha sonra Nusaybin Çarşısı'nda 4 metrekarelik bir dükkan açtı. 1990 yılında mesleğe başladığını belirten Aslan, "1993 yılında Nusaybin'de esnaf olarak başladım. 33 yılı aşkın bir süredir burada saat tamiri yapıyorum. Nusaybin'in en eski saat tamircisiyim. Benden önce bir usta saat tamirciliğini bıraktı. Şu an burada bulunan en eski saat tamircisiyim. Saatlerin zaman içerisinde işlevini kaybetmesi üzerine telefon işine de ağırlık verdik. Şu an bulunduğum iş yerinde 27 yıldır bulunuyorum. 30 yılı aşkın bir süredir vergi levhası olan bir esnaf olarak çalışıyorum" dedi.



"Eskiden bir saat ile bir ev, bir arsa alabiliyordunuz"



Mardin'de 2 sene boyunca ustasından saat tamirini öğrendiğini anlatan Aslan, "Mesleğimiz gözden çıkarılan meslekler statüsüne giriyor. Şu anda saat tamiri eskiye nazaran çok düşük. Eskiden bir saat ile bir ev, bir arsa alabiliyordunuz. Şu an saatler işlevini yitirmiş durumda. İnsanların cep telefonu var, saat için çok özel durumlar gerekmedikçe fazla önem vermiyorlar. Maalesef bizim mesleğimiz de bu sebeple aksamış oluyor" diye konuştu.



Mardin'de evinden uzakta ustasının evinde kalarak mesleği öğrendiğini aktaran Aslan, "2 sene boyunca orada saat tamirini öğrendim. Saat tamiri zihinsel anlamda çok yorucu oluyor. Zihinsel rahatlık önemli. Başka bir konuyu düşünürken saat tamiri ile uğraşamazsınız. Teknik kısmında biraz saat tamirinin zorlukları var. Fakat onun dışında fiziksel anlamda çok fazla yorulmuyoruz. Tornavida ve cihazlarımızla saat tamirini yapıyoruz. Daha önceden saatler çok kıymetli olduğu için iyi para kazandırıyordu. Fakat şu anda çok düşük fiyata saatler alabiliyorsunuz. Yeni çıkan akıllı saatlerde artık çok fazla tamir seçeneği kalmadı. Garantiye alınıyor, bozulduğu zaman da servise gönderip yenisiyle değiştiriyorlar" şeklinde konuştu.