İzmir'de bir kadının bacağının koptuğu kazada 1 tutuklama

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde, Kıbrıs Caddesi ve 75 Sokak kesişiminde meydana geldi.



Süratli olduğu öne sürülen Z.G. idaresindeki araç, Kıbrıs Caddesi'nde ilerlediği sırada, sokaktan caddeye çıkan B.Ö. idaresindeki araca çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma savrulurken, bu esnada kaldırımda yürüyen E.U. adlı kadın, araç ile kaldırım arasına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, araç ile kaldırım arasına sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada E.U.'nun sağ bacağının koptuğu öğrenilirken, feci şekilde yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada her iki araç sürücüsünün de hafif yaralandığı ve yine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sürücüler alkollü çıktı Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil sürücülerinden Z.G.'nin 1.83, B.Ö.'nün ise 2.63 promil alkollü olduğu öne sürüldü. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan araç sürücüleri gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer araç sürücüsü B.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.