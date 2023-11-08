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Güncel
İHA 08.11.2023 20:17

Tarsus'ta 350 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Tarsus Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde, zeytinyağı adı altında satışa sunulan ancak içeriğinde kalitesiz yağlar bulunan ve menşei belli olmayan 350 litre yağ ele geçirildi.

Tarsus'ta 350 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından bir işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetim sonucunda 350 litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan analizler sonucunda, ürünlerin kalitesiz içeriği ve gerçekte zeytinyağı olmaması kesinlik kazandı. Sahte ürünlerin tespiti üzerine yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu yağların asıl içeriğinin pamuk, kanola ve kalitesiz, halk sağlığına zararlı yağlar olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından ilgili işletme hakkında yasal süreç başlatıldı. Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumak adına denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ve benzer gıda sahteciliğine göz yumulmayacağını belirtti. Aynı zamanda, vatandaşlardan da güvenilir gıda ürünleri tercih etmeleri konusunda duyarlı olmaları istenildi.

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