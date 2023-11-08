Emet’te fidan dikim etkinliği

Ellerinden geldiğince yeşil bir dünya ve yeşil bir Emet için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, "Bugün yaşadığımız dünyada çocukların doğa ile dost, yeşili ormanı seven bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerle birlikte 100 karaçam fidanını toprakla buluşturarak, fidanlara ilk can sularını verdik” denildi.



Fidan dikim etkinliğine katılan minik öğrenciler, fidan dikmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine emanet olan Cumhuriyeti ilelebet koruyacaklarını ve diktikleri fidanların da yarınlara en güzel şekilde taşınacağını söylediler.