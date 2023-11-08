Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında A.E. isimli şüphelinin Konya’dan Akşehir’e uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Şüpheli A.E. nin geleceği aracı belirleyen narkotik ekibi aracı takibe aldı. Narkotik ekibi tarafından takibe alınan Konya plakalı araç Selçuk Mahallesinde yakalandı. Araçta bulunan şüpheli A.E. ile birlikte yanında bulunan A.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli ile birlikte araç detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin üzerinde, araçta ve şüphelilerin evlerinde arama yapan narkotik ekibi 132 içimlik LSD (kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid) ile 7,5 gram uyuşturucu ele geçirdi. A.E.’nin evinde yapılan aramada ise 2i adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, yirmi dokuz adet tabanca mermisi ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlara narkotik ekibi tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler A.E. ile A.D. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.D. savcılık sorgusunun ardından diğer şüpheli A.E. ise sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi tarafından denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.