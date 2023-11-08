Adana'da polisin huzur ve güven denetimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şahin Özbilen Mahallesi'nde denetleme alanları oluşturuldu.

Aranan kişilerin gözaltına alındığı denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

Uygulamaya katılan Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada açıklamada bulunan Gürbüz, ilçenin huzuru için gece gündüz denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Gürbüz, ilçede suçlularla mücadele eden emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.