Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.11.2023 20:06

Adana'da polisin huzur ve güven denetimi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Adana'da polisin huzur ve güven denetimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şahin Özbilen Mahallesi'nde denetleme alanları oluşturuldu.

Aranan kişilerin gözaltına alındığı denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

Uygulamaya katılan Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada açıklamada bulunan Gürbüz, ilçenin huzuru için gece gündüz denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Gürbüz, ilçede suçlularla mücadele eden emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdik
21:09
İtalya, Gazze için hastane gemisi gönderiyor
21:09
BM: Gazze'de güvenli bir yer yok
21:09
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve saldırdı: 19 kişi hayatını kaybetti
21:03
Dışişleri'nden AB'nin Türkiye raporuna tepki
21:02
İsrail Gazze'deki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu
İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor
İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu
İsrail Gazze'deki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ