Şırnak-Cizre kara yolu 20. kilometresi İkizce mevkisinde 117 bini kapalı olmak üzere 120 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Şırnak Bölge Devlet Hastanesi ile başka illere hasta sevkinin önlenmesi amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, hastanenin şantiye alanında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, 500 yataklı hastanenin tamamlanmasıyla kent genelinde başka illere hasta sevkinin olmayacağını söyledi.

550 günde hastanenin tamamlanması bekleniyor

Hastanede 130 yoğun bakım, 22 ameliyathane, 153 polikliniğin olacağını bildiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Hastanemizde 1060 araçlık otopark bulunuyor. Ayrıca helikopter pisti de bulunmaktadır. Hastane konum itibariyle Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçelerine aynı mesafelerde olacağından bütün vatandaşlarımız çok daha uygun şekilde bu hastane hizmetlerinden yararlanabilecekler. Hastanemiz modern teknoloji ile vatandaşlarımıza merkez hastane olarak hizmet verecektir."

Özdemir, yapılan ihale ile yüklenici firmanın 550 günde hastaneyi tamamlamasının beklendiğini açıkladı.