Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Memur zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz." dedi.

Buna göre memur ve emekliler için zam oranı yüzde 30'a çıkarılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık.

Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik.

Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz.