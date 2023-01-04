Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 11 hükümlü yakalandı
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
Kilis'te çeşitli oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı, 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 12 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis
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