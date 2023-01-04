Başkentte iki servis aracının karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen ve işçilerin bulunduğu servis aracı, Temelli-Polatlı kara yolunda, bir başka servis aracına çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslar ve helikopter ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.