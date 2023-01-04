Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TMMM Grup Toplantısı'nda emeklilere müjdeyi verdi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan " En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.

Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olacak.