Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı arttı...
En düşük emekli maaşı arttı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. En düşük emekli maaşı yükseltildi. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TMMM Grup Toplantısı'nda emeklilere müjdeyi verdi.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan " En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." dedi.
Böylece en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olacak.
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