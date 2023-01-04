Çakmak mahallesi Subaşı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye KOM Şube Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti.Ekipler, bir araçla birlikte 2 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 adet sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşınan obje ve kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıslar hakkında incele başlatıldı.