Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de kaçak kazı yaparken yakalandılar
[Fotograf: İHA]
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Çakmak mahallesi Subaşı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye KOM Şube Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti.Ekipler, bir araçla birlikte 2 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 adet sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşınan obje ve kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi
Gözaltına alınan şahıslar hakkında incele başlatıldı.
Etiketler: Eskişehir Kaçak Kazı
Son Haberler
- 14:59
- 14:56
- 14:47
- 14:39
- 14:21
Sıradaki Haber
Memur zammı ne kadar oldu? Memur zam oranı artırıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz