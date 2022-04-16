Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel ile Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Yücel'in hazırladığı ve Avrupa Birliği AR-GE Projesi kapsamında 1 dekarlık alanda kurulan domates serasına, 2 bin 800 domates fidesi dikildi.

Projeye, Şırnak Valiliği de destek sağladı.

Pehlivan, üniversitenin hazırladığı projelerle şehrin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, domates serası projesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kenttin ve bölgenin seracılık için verimli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, artan nakliye maliyetleri de göz önüne alındığında tarımla uğraşan çiftçilerin seracılığa ağırlık vermeleri gerektiğini aktardı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise proje ile seralarda meyve ve sebze yetiştiriciliği mümkün olabileceğini anlatarak, "Bölgedeki çiftçilere daha verimli tarımın yapılabilmesini göstermek amacıyla kampus alanında sera kurduk." dedi.