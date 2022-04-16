Kurtarma işlemi yapılamazken, domuzları görüp yetkililere haber veren Haydar Çetinkaya, suyun daha da yükselmesiyle adayı su basabileceğini belirterek, `Munzur’un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Yavrular boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz` dedi.

Tunceli’de 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye’nin alan bakımından en büyük ikinci yaban hayatı ve endemik türleri bakımından en zengin milli parkı olan Munzur Vadisi’nde farklı türlerden çok sayıda hayvan yaşıyor. Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

Sert geçen kışın ardından karların erimeye başlamasıyla birlikte Munzur Çayı’nın su seviyesi yükseldi. Milli parkın girişinde bulunan Miskişah mevkisinde bir yaban domuzuyla bir hafta önce dünyaya getirdiği 7 yavrusu, oluşan adacıkta mahsur kaldı.

Adada bitki kökleri ve sürüngen böcekleri yiyerek hayatta kalmaya çalışan domuzları fark eden Haydar Çetinkaya, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri (DKMP) sevk edildi. Ancak ekipler, kurtarma işlemi yapamadı.

Suyun debisinin çok yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, “Anne buraya gelmiş ve doğumu burada yapmış. Sular yükselince de burada yavrularıyla mahsur kalmış. Bizler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştük, kendileri konuyla ilgileniyor. Fakat onları insanların kurtarmasını, suyun debisinin çok yüksek olmasından dolayı riskli görüyorlar. Gerçekten şu anda Munzur’un debisi oldukça fazla. Yaban domuzu ve yavrularının bir şekilde buradan çıkması ya da çıkartılması gerekiyor. Bu sene çok kar yağdığı için Munzur’un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Orada yiyecek sıkıntısı da olabilir. Yetkililer ne şekilde yaparlar, botlarla mı oraya giderler bilmiyoruz ama bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Yavrular azgın sularda boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

DKMP ekipleri ise domuzların bitki köklerini yediklerini ve beslenmelerinden yana bir risk olmadığını belirtti. Yetkililer yaban domuzlarının günde 2 kere takibini yaptıklarını ifade ederek, suyun daha fazla yükselmesi durumunda, tüm riskleri göz önüne alarak, kurtarma işlemini yapacaklarını kaydetti.