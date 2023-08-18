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Güncel
AA 18.08.2023 16:27

Şırnak Valisi Cevdet Atay görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Cevdet Atay, görevine başladı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay görevine başladı

Atay'ı, Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Valilik çalışanları karşıladı.

Daha sonra makamına geçen Cevdet Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ta görev yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni görevinin hayırlara vesile olmasını dileyen Atay, "Bize bu görevi layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Allah bizi büyüklerimize, devletimize, milletimize mahcup etmesin" dedi.

Kendinden önce görev yapan valilere teşekkür eden Atay, güvenlik güçlerinin bölgedeki başarılı operasyonlarının ardından artık Şırnak'ın petrol ile gündeme geldiğini belirtti.

Şu an 85 milyonun gözünün buradan gelecek güzel haberlerde olduğunu ifade eden Atay, şöyle konuştu:

"Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok da önemsediği, dolayısıyla bizim bu petrol konusunda kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bizim burayla alakalı elimizden gelen tüm gayreti, tüm kurumlarımızla bu saatten sonra gösterme mecburiyetimiz söz konusudur. Bunun için en küçük zaman kaybı söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı bu doğrultudadır. Ülkemize ve Şırnak'ımıza etkisi, katkısını düşündüğümüzde kaybedecek bir dakikamız yok"

Düzce'den iyi duygularla ayrıldığını belirten Atay, Şırnak'ta da birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti.

Şırnak'ta vatandaşlara her konuda destek olacaklarını dile getiren Atay, "Burada amacımız Şırnak'ı elbirliği ile daha yaşanılır hale getirmek ve buranın refahını daha üst seviyelere getirmek. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Daha sonra Atay, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi.

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