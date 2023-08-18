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Güncel
AA 18.08.2023 16:22

Hakkari'de 34 dağcı Uludoruk'ta zirve yaptı

Hakkari'de kent merkezi ve il dışından 34 dağcı, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'a zirve tırmanışı yaptı.

Hakkari'de 34 dağcı Uludoruk'ta zirve yaptı
[Fotograf: AA]

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'nce düzenlenen etkinlikte dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağları eteklerindeki Serpil Yaylası'na gitti.

Burada tırmanışa başlayan dağcılar, iki günlük zorlu tırmanışın ardından zirveye çıktı.

Faaliyete katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, 2 gün önce 34 kişilik dağcı grubuyla kamp alanına ulaştıklarını belirtti.

Hakkari'de 34 dağcı Uludoruk'ta zirve yaptı

5 saat süren zorlu tırmanış

Ertunç geceyi kamp alanında geçirdikten sonra sabah zirveye doğru tırmanışa geçtiklerini anlattı:

"5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştık. Hava çok güzeldi. Yaklaşık iki saat zirvede kaldıktan sonra inişe geçtik. Uludoruk'un faaliyete açılması kent açısından iyi oldu. İl dışından başka gruplar da vardı. Zirve defterini açtığımızda 4-5 grubun daha zirve yaptığını gördük. 120 kişilik dağcı grubu hafta sonu teorik eğitim aldıktan sonra buz tırmanışı faaliyeti yapacak."

Mazlum Tekçe de 2 günlük faaliyette zirve yaptıklarını dile getirerek, "Çok güzel geçti. Zirve yapan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Zirvenin havası inanılmaz güzeldi. Bölge dağcılık açısından hareketli günler yaşıyor" diye konuştu.

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