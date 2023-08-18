Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu tebrik için çiçek göndermek yerine bağış yapılmasını istedi

Valiler Kararnamesi ile Kırıkkale'den atandığı Tunceli'de görevine başlayan Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tunceli'de göreve başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirtti.



"Tuncelimizin kalkınması ve geleceği için canla başla çalışacağız"

Görev süresince şehrin ileriye gitmesi için mesai arkadaşlarıyla tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Vadileri, ovaları, platoları, akarsuları ve gölleriyle cenneti dünyada yaşatan, tunç gibi sağlam insanların yaşadığı yer olan Tunceli'mizde vali olarak görev yapmayı ve Tuncelili hemşerilerime, hizmet etmeyi bana layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerel ve bölgesel kalkınma bakış açısıyla her alanda yeni, uygulanabilir projelerle yatırımlarla Tuncelimizin kalkınması ve geleceği için canla başla çalışacağız"

Kamu hizmetlerinin hızlı ve verimli yürütülmesinin sağlayarak, vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentilerinin karşılanması amacıyla çalışmalarında herkesle iş birliği içinde olacağını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık İlçesinde görev yapmış koordinatör vali olarak, tebrik için şahsıma çiçek gönderilmemesini, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkıda bulunmak üzere AFAD'a bağışta bulunulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.