İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Durağan ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Zanlının adresinde ve üzerinde yapılan aramada, 28 gram metamfetamin ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.